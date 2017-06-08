Uğur Meleke: Bu, benim milli takımım değil

Bu ülke Terim’e 3 kez milli takım, 3 kez Galatasaray antrenörlüğü vermiş. Türkiye Futbol Direktörlüğü pozisyonunu icat edip hizmetine sunmuş…

Arda’ya genç yaşında hem 10 numara, hem kaptanlık teslim edilmiş. İsmi sokaklara, caddelere verilmiş. Sevgiyse sevgi. Saygıysa saygı. Kazançsa kazanç.

Ama hâlâ mağduru oynuyorlar. Hâlâ ülkenin onların değerini bilmediğini iddia ediyorlar!

Daha ne verebilir ki bu ülke size Allah aşkına? Eflak’la Boğdan’ın anahtarını mı?

TFF (…) milli takımı sterilize edemiyorsa, Demirören yönetimi de istifa etmeli. Ay-yıldızlı formaya artık Bayrampaşalılığı, Karagümrüklülüğü, Adanalılığıyla filan değil; medeniliğiyle, bilgisi ve görgüsüyle övünen sporcular, spor adamları hizmet etmeli.

Burası yolun sonu artık. Bu, benim milli takımım değil. Sokaktaki vatandaşın da çoğunluğu aynı görüşte.

Milli takım tehdit, kavga, kabadayılık yeri olmaktan çıkmalı artık. Yeter.

Uğur Meleke’nin yazısı