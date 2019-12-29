Uğur Meleke: Bordo-mavililerin şampiyonluk iddiasının ete kemiğe büründü

Bordo-mavililer maçın başından sonuna kadar rahat bir futbol ortaya koydular dün. Ünal Karaman, Konya’da kazanan 11’i ve formasyonu bozmadı, yine 4-3-3 dizildiler, yine Sturridge sağ açıktaydı. İngiliz forvetin savunmaya yardımı yine eksikti ama muazzam kalitesi, oyun görüşü ve Sörloth’la uyumu ön plana çıktı bolca.

Trabzonspor’da sakatların büyük ölçüde iyileştiği, ikinci yarıda kulübede artık sadece genç oyuncuların değil Ekuban, Yusuf, Avdijaj gibi gerçek alternatiflerin var olacağı düşünüldüğünde bordo-mavililerin şampiyonluk iddiasının ete kemiğe büründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Dün rakip ne kadar eksik de olsa bu sükseli galibiyet, ikinci devredeki şampiyonluk iddiasının resmi ilanı sayılabilir bence.

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Uğur Meleke’nin yazısı