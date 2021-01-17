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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Bir taç atışı bile derbinin sonucunu değiştirebilir

Galatasaray iç sahada topla oynama lideri. Ama deplasmanda daha pragmatik bir oyun tercih ediyor. Beşiktaş Rıdvan sahadayken çift yönlü hücum ediyor ama Rıdvan’sız olduğunda yük Ghezzal’in üzerinde. Galatasaray açık oyunda ligin en az gol yiyen takımı. Beşiktaş’sa ligin kader adamlarından Aboubakar sayesinde taçlarda dahi fark yaratıyor. Derbide güçler yakın. Bir küçük nüans, bir korner, hatta bir taç bile bu maçın sonucunu belirleyebilir.

Uğur Meleke’nin yazısı

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