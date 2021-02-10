Uğur Meleke: Bir büyük takım teknik direktörünün bu kadar çekindiğine şahit olmamıştım

Siz bir büyük takımsanız, gole ihtiyacınız varsa, belli bölümlerde de olsa önde istekli bir baskı yapmalısınız. Ancak Erol Bulut takımları öne organize baskı yapmak için gelmiyor, sadece en uçtaki ikiliyi iki stopere gönderiyor göstermelik olarak. Galatasaray karşısında Mert-Samatta, Donk-Marcao’ya göstermelik bir baskıya gidiyorlardı. Dün de Cisse-Thiam verdiler bu görüntüyü. Öndeki ikili baskıya giderken arkalarındaki dörtlü asla yaklaşmıyor, dolayısıyla o pres göstermelik olmaktan da öteye gitmiyor. Erol Bulut gerçekten enteresan bir teknik adam. Hayatımda bir büyük takım teknik direktörünün, bölüm bölüm dahi olsa önde baskıya oyuncu göndermekten bu kadar çekindiğine şahit olmamıştım.

Uğur Meleke’nin yazısı