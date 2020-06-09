Uğur Meleke: Beş oyuncu değişikliğinin kalıcı hale gelmesiyle, 25’te-30’da yapılacak hamlelere alışacağız

Bu klişe korkunun gerçek sebebi her ne olursa olsun, pandeminin bitireceği ilk ezberlerden birinin bu olacağını düşünüyorum ben. Zaten beş oyuncu değişikliğinin pandemi sonrası da kalıcı olacağını zannediyorum, zira Bundesliga’dan gözlemlediğimiz kadarıyla bırakın oyunu yavaşlatmayı, hızlandırdı bile yeni kural.

Fortuna’nın hocası Uwe rösler, cumartesi günü 66’da aynı anda dört oyuncu birden değiştirerek etkiledi oyunun gidişatını. Ama mesela Leverkusen Koçu Peter Bosz, Bayern önünde 30’da yapması gereken değişiklikler için devreyi bekleyince maç uçup gitti elinden. Futbolda beş oyuncu değişikliğinin kalıcı hale gelmesiyle, 25’te-30’da yapılacak teknik adam hamlelerine de alışacağız bence.

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Uğur Meleke’nin yazısı