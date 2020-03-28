Uğur Meleke: Belki de içinde bulunduğumuz sezonun ismi de ‘2019-2021’ olarak değiştirilecek

Herkes 2019-20 sezonunun akıbetini konuşuyor. Ancak ben 2020-21 sezonunun bile lağvedilme ihtimali bulunduğunu düşünüyorum. Belki de FIFA ve tüm konfederasyonlar, ortak bir kararla 2020-21 sezonunu lağvettiklerini açıklamak zorunda kalacaklar. İçinde bulunduğumuz sezonun ismi de ‘2019-2021’ olarak değiştirilecek. Hayat normale ne zaman dönerse, ister ekimde, ister şubatta, 2019- 20 sezonunun (liglerde ve Avrupa kupalarında) kalanı rutin bir şekilde tamamlanacak. Ve bu sezon, tarihe 2019-21 olarak kaydedilecek. Tabii ki bu formülde en büyük çıkmaz, futbolcu kontratları… Ancak FIFA, fors majör maddesini devreye sokarak dileyen tüm futbolcuların kontratlarının, yarı ücreti mukabilinde Haziran 2021’e uzamasını teklif edebilir mesela. Kabul etmeyenlere de fesih hakkı ve Temmuz 2021’e kadar bekleme opsiyonu tanınabilir.
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