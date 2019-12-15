Uğur Meleke: Belhanda, hafta içi Paris’te de kırmızı kart görmek için çabalıyor hissiyatı vermişti

O sırada Orgill orantısız bir omuzla Belhanda’yı düşürdü. Yere düşen Belhanda bir tekvando hareketiyle Orgill’e vurmaya çalıştı. Yetinmedi, saldırmak için de ayağa kalktı ama arkadaşları girdi araya. Aynı Belhanda, hafta içi Paris’te de kırmızı kart görmek için çabalıyor hissiyatı vermişti ikinci devrede. Bu tarz disiplinsiz hareketleri aylardır tekrarlayan Belhanda’nın halen Galatasaray’ın penaltıcısı olması, bence sarı kırmızılılardaki teknik yönetim zafiyetinin özeti. Nzonzi saha dışında ne yaparsa yapsın, Belhanda’nın saha içindeki disiplinsiz davranışlarının üstüne çıkamaz bence!
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Rönesans’ı ve Hümanizma’yı sanat üzerinden anlamak: Uygarlığın Ayak İzleri
İnsanın yeniden değer kazanması sürecini, bu işin en önemli ve belirgin kanallarından sanat açısından değerlendiren kıymetli bir yapıt yayınlandı ‘Uygarlığın Ayak İzleri’.
CHP’li sözcü: İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ekim ayında İller Bankası’na ilettikleri 600 milyon liralık borç talebinin karşılıksız kaldığını, bu sebeple Bostancı-Dudullu metro hattında çalışmaların başlayamadığını söyledi.
Rapor: Okullar kimyasal atık dolu; 33 bin öğrenciye bir sağlık personeli düşüyor
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul, yurt ve pansiyonlarda her 9 bin öğrenciye bir revir, her 33 bin öğrenciye de bir sağlık personeli düştüğü belirlendi.
Katar emirinin şirketi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almış
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bin Nasır el-Misned’in Türkiye’de şirket kurup Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy’de 44 dönüm arazi satın aldığı ortaya çıktı.
Kriminal rapor: Rabia Naz’ın kıyafetlerinde ‘lastik izi’ olabilir
Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, Rabia Naz’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, ‘lastik izi olabileceği’ bilgisi yer aldı.