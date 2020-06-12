Uğur Meleke: Başakşehir’in en büyük dezavantajı olan seyirci faktörü artık yok

Son 8 haftaya zirve ortağı olarak giren Başakşehir’in son 5 sezonda hep en büyük dezavantajı olan ‘seyirci faktörü’ artık yok. Bundesliga’da pandemi döneminde oynanan 45 maçın sadece 10’unu, yani yüzde 22’sini ev sahipleri kazandı. Hatta Bayern-Dortmund maçlarını çıkardığınızda ev sahibi kazanma oranı yüzde 17’ye düşüyor.

Şampiyonluk yarışı yapan Trabzon’un, Galatasaray’ın, Sivas’ın, Beşiktaş’ın iç sahada nasıl bir seyirci avantajıyla mücadele ettikleri malum. Onların elinden bunu aldığınızda aslında bu devleri Başakşehir’le eşitlemiş olacağız.

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Uğur Meleke’nin yazısı