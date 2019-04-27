Uğur Meleke: Başakşehir seçimden sonra ‘tasarruf modu’na geçti nedense

Mart ortasına gayet iyi gelen Başakşehir, milli maç ve seçim arasından sonra bir tür ‘tasarruf modu’na geçti adeta. Ara öncesi son maçında Kayserispor’a karşı son yılların en iyi futbolunu oynayan, 34 şut-15 korner atan ve direkleri döven Başakşehir, seçimden sonra ‘tasarruf modu’na geçti nedense. Konya karşısında ikinci vitesteki rölanti oyun galibiyete yetti ama Beşiktaş, Rize ve Göztepe önünde yaldızlar döküldü. Dün Göztepe karşısında şampiyonluk kovalayan değil, orta sıra yarışı veren bir takım havası vardı Başakşehir’in. Robinho maçın büyük bölümünde sahada dolaştı.

Uğur Meleke’nin yazısı