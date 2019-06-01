Uğur Meleke: Akşamki finalin teknik adamları Pochettino ve Klopp… onlar futbolun ta kendisi

Pochettino ve Klopp, sadece iki iyi menajer değiller. Futbolun ta kendisi onlar. Tek rakipleri Mourinho-Valverde filan değil, Kawhi ya da Curry aynı zamanda. Bu iki teknik adam, bu sporu olduğu yerden alıp daha öteye götürmek isteyen iki çılgın. Bu akşam da izleyeceğimiz şey, 2020’lere ışık tutacak bir gelecek demonstrasyonu. Belki de ‘futbol 4.0’ bu…

Bugünkü final öncesi Pochettino, futbolcuları bir kamp ortamına sokmamış. Finalin sonucu ne olursa olsun bu kahramanların Amsterdam zaferiyle şimdiden huzuru hak ettiğini düşünmüş…

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Jürgen Klopp ise Mainz günlerinden beri yaptığı gibi takımını Marbella yakınlarında sıkı bir kampa soktu. Zaten Klopp’un bu yılki futbolu da daha kontrolcü.

Uğur Meleke’nin yazısı