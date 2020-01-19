Uğur Meleke: 45 dakikalık ‘sakatlık gösterisi’, zaman zaman oynanan futbol nedeniyle kesildi

7’de Jefferson faul yapıyor. 8’de djilobodji… 11’de Oğuz, Kruse’yi düşürüyor. Kruse uzun süre yerde kalıyor.

13’te Jailson bir faul yapıyor. 14’te dirar… 17’de Tolga, Kenan’ı düşürüyor, Kenan yerde. 20’de Jefferson, 22’de Isla, 24’te Muriç, 25’te Kana, 27’de Chibsah, 29’da Gustavo, 30’da Chibsah, 32’de Kenan’ın faulleri var. 33’te Jailson-emre çarpışması sonucu emre’nin tedavisi yapılıyor. 38’de diarra’nın Kruse’ye dirseği var. Kruse yerde.

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Ben yazarken sıkıldım, siz okurken sıkıldınız. Dün bu kadar faul, hatta daha fazlası Antep’te tek bir devrede yaşandı. Dün 45 dakikada 19 faul, 5 sarı karta karşılık toplam yalnızca 8 şut ve 4 korner atıldı. Oyun sürekli faullerle ve sakatlıklarla durdu. Daha doğru bir ifadeyle, 45 dakikalık bir SAKATLIK GÖSTERiSi, zaman zaman oynanan futbol nedeniyle kesildi…

Uğur Meleke’nin yazısı