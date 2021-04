G.Saray’ın sadece son 180 dakikasını inceleyerek, sezonun 32’nci haftasında olmamıza rağmen Terim’in henüz birçok sorunun yanıtını bulamadığını görebilirsiniz.

Elbette sakatlık ve cezaların da etkisi var ama bir büyük takımın Nisan’da ideal formasyonunun olmaması, planının her devre değişmesi ve hemen her devreyi kaybetmesi doğal değil. (…) Altı aydır önde baskı yapan her takıma karşı sıkıntı yaşayan G.Saray, dün sadece 3 kişiyle prese gelen Hatay’ın dahi tuzağına düştü kısacası.

Uğur Meleke’nin yazısı