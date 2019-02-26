Uğur Meleke: 3-0’da Güneş, 3-3’de de Yanal vites küçültmeseydi tarihi galibiyetler olabilirdi

Yanal, ilk 45’i eli-kolu bağlı izledi. Çünkü sanırım Süper Lig’de hoca olmak için önce ‘zelzele, çığ gibi bir afet yaşanmadıkça ilk 45’te oyuncu değişikliği yapmayacağım’ taahhüdü veriliyor federasyona(!).

Oysa maçın devre arasında yaptığı o son derece doğru iki değişiklik, pekala 30’da da yapılabilirdi. Dirar’ın sağ beke, Valbuena’nın sol açığa geçişiyle Fenerbahçe topla çok daha fazla oynayan taraf oldu. Bu sayede Zajc’ın da sahadaki varlığı anlam kazandı ve ilk devreyi 11’e 8 gibi oynayan sarı lacivertliler, ikinci devrede fabrika ayarlarını buldular adeta.

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Eğer skor 3-0’ken Güneş, 3-3’ken de Yanal vites küçültmeselerdi tarihi galibiyeti hanelerine yazabilirlerdi. Bu görüntüyle beraberlik, en âdil sonuç oldu bence.

Uğur Meleke’nin yazısı