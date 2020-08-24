(Şampiyonlar Ligi) 2010’lu yıllar Xavi-Iniesta trendinin de etkisiyle klasik müzik finallerine sahne olmuştu. Sonsuz pas trafikleri, yıldıran set hücumları ve 40-50 dokunuş sonucu gelen şutlar… 2020’lerse bir heavy metal finaliyle başladı. Bol gürültülü oyun, dikine futbol ve çabuk geçişlerle baş döndüren tempoda bir final. Heavy metal finalinin kaderini de bir heavy metal golü belirledi zaten.
Uğur Meleke: 2010’lar klasik müzik finallerine sahne olmuştu, 2020’lerse heavy metal finaliyle başladı
Reklam