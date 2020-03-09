Uğur Meleke: 2-2’den sonra neden oyunu rakip yarı alana yığamadılar?

Galatasaray’sa dün deplasmanda yüzde 62 oranla topa sahip oldu. Duran toplarda çok etkiliydi, Ömer’le Donk-Feghouli arasındaki bağlantı her geçen gün güçleniyor. Hava toplarında 15’e 6’lık bariz bir üstünlük kurdu, ama oyun sürekliliği sağlayamadığı için 3 puanı sökemedi Sivas’tan. Terim’in cevaplaması gereken bir numaralı soru sanırım şu: 2-2’den sonra neden oyunu rakip yarı alana yığamadılar? Neden pozisyon sürekliliği sağlayamadılar?
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Valilikten feminist yürüyüşe yasak: İstiklal Caddesi akşam kapatılacak
İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinde 18. Feminist Gece Yürüyüşü’nün yapılması planlanan İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nin kapatılacağını duyurdu.
‘Corona’ Bulgaristan’a da sıçradı: Kabine olağanüstü toplandı
Bulgaristan’da yeni tip corona virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığı şüphesiyle incelenen 70 vakanın dördünde virüse rastlandığı bildirildi. Ülkedeki ilk vakaların kayda geçmesi üzerine kabine olağanüstü toplandı.
Eşek muamelesi görmeme hakkı! (4)
Memleketimizin sunduğu eşsiz olanaklar nedeniyle, son gazeteci tutuklamalarının ardından, ‘eşek muamelesi’ görmek hali ile devam ediyorum.
Siz de biliyorsunuz, ne bariyerler engel ne de sınırlar
Bariyerlerle çevirmeye devam ediyorsunuz ya sokakları, meydanları, hayatları… Korkunuz çok yerindedir. Siz de biliyorsunuz, o bariyerler engel değil, kızkardeşlik sizin masa başında koyduğunuz sınırları aşacak, haddinizi bilin diye azarladığınız kadınlar, o haddi aştığında dünya sizin için bile daha güzel bir yer olacak…
Aslım ve Ertem’den valilik kararına tepki: Kadın korkunuz geçmedi
İstanbul Valiliği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Taksim’de kutlanmaması için İstiklal caddesi ve çevresini trafiğe ve ulaşıma kapatmasına müzisyenler Aylin Aslım ve Ceylan Ertem tepki gösterdi.