Uğur Meleke: 12’nci basamağa düşersek lig şampiyonu Devler Ligi için iki ya da üç ön eleme oynayacak

Grupların birinci haftasında Türkiye, üç veya daha fazla temsilcisi olup galibiyet alamayan tek ülke konumunda. 2019- 2020 yılı UEFA puanlarına göre kıtadaki 55 ülke içinde 36’ncıyız. Bu sezonki performansımızla Lüksemburg ve Kazakistan’ın bile altındayız. Güncel tehlikeyi biliyorsunuz:

UEFA’nın son 5 yıl kazanılan puanları dikkate alarak oluşturduğu genel sıralamada halen 11’inciyiz. Normal şartlarda ilk 10 ülke Devler Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor, 11’incinin kaderi Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi şampiyonunun lig pozisyonuna kalıyor. 12’ncinin şampiyonuysa kesin olarak ön eleme oynuyor. Yani bu yılki sıralamada Avusturya’ya da geçilerek 12’nci basamağa düşersek 2020-21 Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’ne girmek için kesin olarak 2 ya da 3 ön eleme oynamak durumunda kalacak.

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Uğur Meleke’nin yazısı