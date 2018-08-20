Uğur Gürses’i Hürriyet’ten SPK sansürü ayırmış …ve SPK Demirören’e kıyağı yapmış

Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses Hürriyet’ten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili bir yazısının konmaması nedeniyle ayrıldığını, gazetesin sahibi Demirören grubuna SPK’nın tanıdığı 264 milyon liralık kur muafiyeti hakkının da yazısının sansürlenmesinin gerekçesini ortaya çıkardığını yazdı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses 18 Temmuz’da Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesinden ayrılmıştı. Uğur Gürses’in bir yazısının konmaması nedeniyle ayrıldığı biliniyordu ancak konunu detayları ortaya çıkmamıştı. Uğur Gürses dünkü kişisel blog yazısında, yazısının konmama sebebinin SPK ile ilgili yazısı olduğunu açıkladı. SPK’nın usule aykırı olarak Demirören grubuna 264 milyon liralık kur muafiyeti tanımasının ardından yazısının neden konmadığının anlaşıldığını belirten Gürses, yapılan işlemlerdeki usulsüzlükleri de anlattı.

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Gürses şöyle yazdı:

“3 Temmuz Cuma günü Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) “içeriden öğrenenlerin ticaretini” süreli olarak serbest bırakma kararı aldı ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine 15 Temmuz Pazar günü bu kararını iptal ettti.

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Ben de 16 Temmuz pazartesi bu kararı eleştiren bir yazı yazdım ve yazı günümde (17 Temmuz) yayımlanmak üzere Hürriyet gazetesine yolladım.

Gazete yönetimi bana bu yazıyı basamayacaklarını söyledi. Ben de yazmayı bıraktım.

Bana söylenen gerekçe ‘Siz halka açık bir kurumuz, SPK denetimine tabiyiz’. Bunun anlamı ‘SPK ile işimiz var’ demekti.

Gazeteyi kamu bankalarından aldığı borçla satın alan Demirören Grubu’nun SPK ile ‘işinin’ ne olduğunu Cumhuriyet’in haberinden ‘şıppandanak’ anlıyoruz: ‘ SPK’den Demirören’e 264 milyonluk kur muafiyeti’

Özetle şöyle olmuş: Demirörenler halka açık olan Hürriyet Gazetecilik şirketini Doğan Grubu’nda satın aldıklarında borsada işlem gören halka açık kısım için de çağrı yaparak satın alma teklifi yapması yasal bir zorunluluktu. SPK Demirörenlere muafiyet getirmiş. Böylece 264 milyon TL’lik bir ‘kıyak’ yapılmış. Demirörenler çağrı yaparak bu kadar bedeli ödemekten kurtulmuş.

‘İnsider trading’ iznini normalmiş gibi topluma sunan SPK, asıl işi küçük yatırımcıyı korumak iken ‘büyük yatırımcıya’ şimdi de bu muafiyeti sağlamış. Hiçbir gerekçeyi de kararına iliştirmemiş. Muafiyet koşulları belli.”

Uğur Gürses, yazısında yapılan işlemin usulsüz olduğunu yasa maddeleriyle anlatırken, bu tür bir muafiyetin ancak batık durumda olan şirkete tanınabileceğini uzman görüşü alarak dile getirdi.