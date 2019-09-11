Uğur Dündar’a ‘kitap okuma’ cezası

Gazeteci Uğur Dündar’a, 2014’deki bir köşe yazısından dolayı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, ‘şerefe karşı işlenen suçlarla ilgili makale, tez ve kitap okuma cezası’na çevirildi.

Birgün’ün haberine göre, 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü gazetesinde yazdığı köşe yazısında AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Uğur Dündar’ın, üzerine atılı ‘hakaret’ suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.



Ancak mahkemenin önceki kararının Yargıtay’da bozulması üzerine yenide görülen davada, mahkeme bu sefer Dündar’a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu’nun ‘Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar’ başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırımına çevirdi.



Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az iki saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde yüksek öğretim kurumları kütüphanesinde ‘şerefe karşı suçlar’ ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.

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Kararla ilgili olarak OdaTV’ye konuşan Dündar, şunları söyledi:

“Bu karar daha önce 11 ay 20 gün olarak verilmişti. Yargıtay usulden bozmuş ve bir yaptırım uygulanmasına hükmetmişti. Bu süreçte Sayın Binali Yıldırım şikayetini geri çekti. Yıldırım’ın bu geri çekme kararını hakime de belirttik.

Hatırlatırım; seçim kampanyası döneminde Sayın Yıldırım Ekrem İmamoğlu ile tartışmasını benim yönetmemi istedi. Bu karar, bu tavırla ters düşen bir karar.

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Sabıkam da yok. Ama demek, daha çok okumamı ve yazmamı istiyor olacaklar ki, böyle bir kararı verdiler. Ne diyeyim, beklenen Yargı Reformu Paketi ile uyumlu olmuş!”