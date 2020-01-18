Uğur Dündar: Yaklaşık 500 bin öğrencinin örgün eğitimden yararlanma hakkının gasbı

Milli Eğitim’de 4+4+4 sistemine o tarihlerde, yani 2012-2013 öğretim yılında geçilmişti.

Bu radikal değişim üzerine, eğitim dünyamızın saygın isimlerinden Dr. Sakin Öner’le, iki günlük, manşetten yayımlanan bir röportaj yapmıştım.

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Sakin Hoca özetle şunları söylemişti:

“Eğer bu yıl gerekli lise kapasitesi oluşturulamazsa 15 yaşındaki en az 500 bin çocuğumuz daha açık öğretim lisesine geçerek, örgün eğitimin dışına çıkacak. 2013’ten bu yana zorunlu eğitimin 12 yıl olmasına karşın, 2018-2019 verilerine göre okullaşma oranları ilkokullarda yüzde 91.9, ortaokullarda 93.3, liselerde ise 84.2. Halbuki her bir öğretim kademesinde yüzde yüz olması gerekiyor…”

Uyarmak bizden, yaklaşık 500 bin öğrencinin örgün eğitimden yararlanma hakkının gasbı anlamına gelen bu konuda öğrenci ve velileri endişeden kurtaracak acil önlemleri almak, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan…

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Uğur Dündar’ın yazısı