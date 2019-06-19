Uğur Dündar: Tartışmaya hazırlanırken iki tarafla da görüşülür

Geçtiğimiz pazar günkü 23 Haziran seçiminin iki adayından Ekrem İmamoğlu ile ‘önceden görüştüğü’ ve ‘soruları verdiği’ iddiasıyla AKP yanlısı medyada başlatılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bugünkü Sancaktepe konuşmasıyla katıldığı tartışmaya, daha önce moderatörlüğü reddeden kıdemli televizyoncu Uğur Dündar da katıldı. Dündar, tartışma öncesi iki taraf ile bir araya gelmenin ‘doğal’ olduğunu vurgulayarak, 2002’deki Erdoğan-Baykal tartışmasından örnekler verdi.

Uğur Dündar, Sözcü’deki yazısında, 16 Haziran’da iki aday arasında yapılan ve televizyonlardan ortak yayınlanan canlı tartışma programı öncesi, moderatörlükle görevlendirilen Fox Haber sunucusu İsmail Küçükkaya’nın The Marmara Oteli’nde ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmesine ilişkin tartışmalar hakkında şunları yazdı: “Hemen belirteyim tarihi önemdeki bir yayından önce, moderatörün taraflarla görüşüp, programın prensiplerini konuşmasından daha doğal bir davranış olamaz. Bir örnek vereyim: 2002’deki Tayyip Erdoğan-Deniz Baykal tartışmasına hazırlanırken iki tarafın kurmaylarıyla ayrı ayrı buluşup görüştüm. Erdoğan’ı kurmayı Ömer Çelik, Baykal’ı da Bülent Tanla temsil ediyordu. Çelik ile iki kez buluştuktan sonra ‘Sizin dürüstlüğünüze güveniyoruz. Bir daha görüşmeye gerek görmüyorum’ dedi. Tanla ile de dört kez bir araya geldik. Yani iki fazla buluşma oldu. Tabii Çelik’in bilgisi dahilinde. Hatta hiç unutmuyorum bunların birine Deniz Baykal da katılmıştı. ‘Büyük Buluşma’dan sonra kamuoyundaki kanı, Tayyip Erdoğan’ın düelloyu kazanan taraf olduğuydu.

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Dündar, Küçükkaya’nın ‘linç hedefi’ haline getirildiğini de ifade ederek, bu tartışmalar ile ‘Binali Yıldırım’ın kumpası bozup, muhteşem bir başarı elde ettiği algısı yayılmaya çalışıldığı’nı da kaydetti.