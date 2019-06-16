Uğur Dündar: Saldırganlar değil, bilgi ve belgeyi sinirlenmeden zekice paylaşanlar kazanır

Tartışmalarda moderatör soru ve davranışlarıyla bir tarafa yüklendiğinde veya tartışmacılardan biri ötekine iftiraya varan ağır sözlerle saldırıp hakaretamiz üslup kullandığında, karşısındakini mağdur duruma düşürür.

Seyirci psikolojisi de mağduru korumaya ve desteklemeye yönelir.

İyi puanları mağdura verir.

Saldırganlar değil, bilgi ve belgeyi sinirlenmeden, basit cümlelerle ama zekice dile getirerek paylaşanlar kazanır. (Geçmişteki Kemal Kılıçdaroğlu-Melih Gökçek tartışmasında olduğu gibi)

Alaya dönüşmeyen, dozunda ve çarpıcı mizah örnekleri de hafızalara mıh gibi yerleşip kalır.

Aradan yıllar geçse bile “…Lafı gediğine nasıl koymuştu ama denilerek” hatırlanır.

Uğur Dündar’ın yazısı