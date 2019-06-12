Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Reddetme kararıma gösterilen tepki senaryonun bozulmasından kaynaklanıyor

(TV düellosu) Ağzımla kuş tutsam, iki tarafa da yaranamayacak, çift yönlü saldırının hedefi olacaktım.

Yayın gecesi ağzımdan çıkan her sözcük çarpıtılacak ve hazırlanan senaryoya uygun algı yaratılacaktı.

Reklam

Reddetme kararıma gösterilen tepki bir ölçüde beni sevenlerin samimi duygularını yansıtmakla birlikte, büyük oranda bu senaryonun bozulmasından kaynaklanıyor.

Öneri resmi hale dönüşmeden feragat ederek dikkatleri ülkenin en can alıcı sorunu haline gelen kutuplaşmaya ve normalleşmenin hava gibi, su gibi elzem olduğuna çekmenin, belki de Türkiye’ye, oturumu yönetmekten daha büyük bir hizmet olacağını düşünüyorum.

Uğur Dündar’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...