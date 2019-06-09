Uğur Dündar moderatörlük yapmayacağını duyurdu

Gazeteci Uğur Dündar, ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın seçimleri öncesinde iki adayın katılımıyla gerçekleşmesi planlanan televizyon programı için ‘Uğur bey sunsa iyi olur’ açıklamasının ardından, moderatörlük yapmayacağını söyledi.

Moderatörlüğü üzerinden her iki adaya ve demokrasiye zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını gördüğünü belirten Dündar’ın Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımlar şöyle:

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“Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B. Yıldırım ve Sn. E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum”

“Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte… Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum”