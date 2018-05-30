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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Millet İttifakı Bilişim Merkezi aynı zamanda MİLLET AJANSI gibi çalışabilmeli

Geçmişte bu algı operasyonuna karşı yurttaşların doğru bilgileri alabilecekleri Doğan Haber Ajansı (DHA) gibi kuruluşlar vardı. O nedenle yandaş ajansların algı operasyonları bir noktaya kadar etkili oluyor, gerçek rakamlar kısa sürede şişirilmiş sonuçların yerini aldığından amaçlarına ulaşamıyorlardı. Ancak bu seçimde seçmenin böyle bir imkanı bulunmayacak!  Çünkü DHA da yandaş olduğundan, Anadolu Ajansı ve TRT ile senkronize çalışacak!..

Durun, daha bitmedi! O gece büyük ihtimalle sosyal medya da karartılacak!  Operasyonu durdurmanın tek yolu var: Millet İttifakı Bilişim Merkezi’nin aynı zamanda MİLLET AJANSI gibi çalışabilmesi… Eğer böyle bir yazılım yapılır, gerekli organizasyon sağlanır ve MİLLET AJANSI, iktidarın emrindeki ajanslarla aynı anda gerçek sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya başlayabilirse, yandaşların seçimi oldu bittiye getirmeleri önlenebilir. Tehlikeyi durdurmanın başka yolu yok!..

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Uğur Dündar’ın yazısı

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