Uğur Dündar: Kumpaslar kurulduğunu çok gördüm ama böylesine rezil durumla hiç karşılaşmadım!

Yavaş’ın basın toplantısını ve dile getirilen iddiaları dinlerken yüzüm kızardı.



Yarım asırlık meslek hayatımda oy uğruna çok yalan söylendiğini, sahte belgeler düzenlendiğini, montajlar yapıldığını, kumpaslar kurulduğunu gördüm ama böylesine rezil bir durumla hiç karşılaşmadım!..

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Hemen söyleyeyim. Bu dosya iktidarın amacına hizmet etmez.

Tam tersine, Mansur Yavaş’ı mağdur duruma düşürüp oyunu daha da arttırır!



Duyarlı AKP’li seçmenlerin bile vicdanlarını harekete geçirip “Ayıp artık be!.. Seviyesizliğin de bir seviyesi olmalı” dedirtir…

Uğur Dündar’ın yazısı