Uğur Dündar: İmamoğlu-Yıldırım tartışmasının protokolünde daha ayrıntıya girilmeliydi

Gördüğüm kadarıyla değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya’nın başarıyla yöneteceğine inandığım Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım tartışmasının protokolu, basit maddelerden ibaret kalmış.

Oysa daha ayrıntıya girilmeliydi.

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Örneğin şu maddeler ilâve edilmeliydi:

– Ortak yayın yapacak televizyon kanalları, orijinal yayının görüntü ve seslerine dışarıdan müdahale edemezler!..

– Görüntü ve sesleri, geciktirme teknikleri kullanarak montajlayıp yayınlayamazlar!..

– Orijinal yayında yer alan ve biz profesyonellerin KJ dediğimiz bilgilendirici ekran yazılarıyla asla oynayamazlar!..

Yeni KJ’ler kullanamazlar!..

– Canlı yayın akarken, gerek konuklar, gerekse moderatörün görüntülerini ekrandan alıp, yerine ortak yayına katılan TV kanalının kendi yorumcu ve sunucularının görüntülerini bindiremezler. Veya konukların görüntülerini küçültüp, ilâve sunucu ve yorumcu görüntüleri koyamazlar!..

Uğur Dündar’ın yazısı