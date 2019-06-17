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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: İmamoğlu göz doldurdu, Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tartışma programını, “İmamoğlu (…) göz doldurdu. (…) Yıldırım beklenen tavşanı çıkaramadı” diye yorumladı.

Fotoğraf: Instagram / @ugurdundararena

İsmail Küçükkaya’nın yönettiği program için ilk olarak Dündar önerilmiş, ancak deneyimli gazeteci teklifi kabul etmemişti.

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Dündar’ın programın formatını eleştirdiği ve adayların tavrına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduğu paylaşımı şöyle:

“Büyük Buluşma’dan edindiğim izlenimler:
Konuşmacılar için tanınan 3’er dakikalık süreler kısa.
Daha uzun tutulmalıydı!..” ***
“Bu ABD de uygulanan şova dayalı bir format!
Bize uygun değil.
İmamoğlu, enerjisi,
yoksullukla mücadele vaadleri,
‘Neden başkan olmalıyım’ sorusuna verdiği cevapla göz doldurdu.
Yıldırım şapkadan beklenen tavşanı çıkaramadı…” ***
“Sonuç:
İmamoğlu anketlere göre ‘Büyük Buluşma’ya önde gelmişti, öyle bitirdi.
Format; seyirciye beklenen heyecanı vermedi.
Bu tartışma, İmamoğlu’nun da, Yıldırım’ın da önceden konsolide ettiği seçmeni etkilemez.
Küçükkaya tarafsızdı.
Son haftaya bu şekilde girilir…”

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