Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Gözü kara bir şekilde Öcalan’ın açıklamasına sığınılmıştı

Önceki gece tüm yandaş kanallar, 31 Mart’a kadar “beka tehdidi” olarak gösterdikleri İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın, yani terör örgütü liderinin propagandasını yaparak, bir bakıma Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimi kazandığını ilan etmiş oldular!..

★★★

Reklam

Öyle ki daha düne kadar CHP’yi PKK ile yapışıkmış gibi göstererek, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri vatan haini ilan edenler, Anadolu Ajansı eliyle servis edilen “Öcalan Kürt seçmenin tarafsız kalmasını istedi” içerikli habere, sanki bir can simidiymiş gibi balıklama atladılar!..
Anlaşılan o ana kadarki kumpaslar ve iftiraların İmamoğlu aleyhine işlemediği görülmüş, gözü kara bir şekilde Öcalan’ın açıklamasına sığınılmıştı.

Uğur Dündar’ın yazısı

SON HABERLER

Mega projelerde geçiş 2019’da yarıya indi: En az 3 milyar lira fark ödeyeceğiz

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...