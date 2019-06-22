Uğur Dündar: Gözü kara bir şekilde Öcalan’ın açıklamasına sığınılmıştı

Önceki gece tüm yandaş kanallar, 31 Mart’a kadar “beka tehdidi” olarak gösterdikleri İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın, yani terör örgütü liderinin propagandasını yaparak, bir bakıma Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimi kazandığını ilan etmiş oldular!..

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Öyle ki daha düne kadar CHP’yi PKK ile yapışıkmış gibi göstererek, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri vatan haini ilan edenler, Anadolu Ajansı eliyle servis edilen “Öcalan Kürt seçmenin tarafsız kalmasını istedi” içerikli habere, sanki bir can simidiymiş gibi balıklama atladılar!..

Anlaşılan o ana kadarki kumpaslar ve iftiraların İmamoğlu aleyhine işlemediği görülmüş, gözü kara bir şekilde Öcalan’ın açıklamasına sığınılmıştı.

Uğur Dündar’ın yazısı