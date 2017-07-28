Uğur Dündar: Flash bellekten 4 kumpas davası çıkmış

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te dile getirdiği, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın da savcılığa ilettiği “Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ’cü Yapılanmayla” ilgili belge, tarihi önem taşıyor.

Zira Özkan’ın 2007’de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlkerBaşbuğ’a teslim ettiği flash bellekten Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi 4 kumpas davası çıkmış bulunuyor!

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(…)

Tuncay Özkan’ın savcılığa teslim ettiği belge, Hava Kuvvetleri soruşturmasında silinen kayıtları içeriyor.

Flash bellekte dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt başta olmak üzere, kilit konumlara yükselecek 86 generalin tasfiyesi ve bazılarının cezaevine gönderilmesini sağlayacak düzmece deliller, alevi subaylara dönük fişlemelerin yanı sıra, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi kumpas davalarında kullanılacak kirli bilgi ve belgeler bulunuyor.

Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok ayrıntılı şemalar, örgütsel dokümanlar ve çetenin kozmik sırları yer alıyor.

Uğur Dündar’ın yazısı