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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Beklenen büyük İstanbul depreminin zorunlu kıldığı önlemlerin çoğu alınmadı

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti.

Ama beklenen büyük İstanbul depreminin zorunlu kıldığı önlemlerin çoğu alınmadı. Kentsel dönüşüm için başlatılan çabaların rantsal dönüşüme evrilmesi de önlenemedi! 

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, o depremde ilçesindeki yüzlerce binanın yıkılacağını ve İstanbul genelinde çok acı, hatta benzeri görülmedik felaket boyutunda kayıpların olacağını biliyor.

O nedenle feryat ederek, çığlığını yetkililere duyurmaya çalışıyor.

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Naci Görür gibi saygın bilim insanları da “Bırakın kanallara para dökmeyi ve inatlaşmayı da bir an önce İstanbul’u büyük depremde korkunç kayıplar vermekten kurtarın” diyor.

Uğur Dündar’ın yazısı

SON HABERLER

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

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