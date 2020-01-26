Uğur Dündar: Beklenen büyük İstanbul depreminin zorunlu kıldığı önlemlerin çoğu alınmadı

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti.

Ama beklenen büyük İstanbul depreminin zorunlu kıldığı önlemlerin çoğu alınmadı. Kentsel dönüşüm için başlatılan çabaların rantsal dönüşüme evrilmesi de önlenemedi!

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, o depremde ilçesindeki yüzlerce binanın yıkılacağını ve İstanbul genelinde çok acı, hatta benzeri görülmedik felaket boyutunda kayıpların olacağını biliyor.

O nedenle feryat ederek, çığlığını yetkililere duyurmaya çalışıyor.

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Naci Görür gibi saygın bilim insanları da “Bırakın kanallara para dökmeyi ve inatlaşmayı da bir an önce İstanbul’u büyük depremde korkunç kayıplar vermekten kurtarın” diyor.

Uğur Dündar’ın yazısı