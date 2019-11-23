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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Almanya ve Türkiye parlamentoları, birbirine yakın tarihlerde termik santrallerle ilgili çok önemli kararlar aldı

Tesadüfe bakın ki bu yıl, Almanya ve Türkiye parlamentoları, birbirine yakın tarihlerde termik santrallerle ilgili çok önemli kararlar aldı. Almanlar önümüzdeki 15 yıllık zaman dilimi içinde kademeli olarak tüm termik santralleri kapatmaya, onlar yerine güneş enerjisinden yararlanmaya karar verdiler.

Çünkü güneşe hasret insanların ülkesi Almanya, coğrafyasını çoktan güneş panelleriyle doldurdu bile!..

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Peki bizde ne oldu?

Meclisimiz önceki gece, iktidar bloğunun oylarıyla, mevcut 15 termik santralin baca filtresi takmadan 2.5 yıl daha faaliyetlerini sürdürmelerine izin verdi!..

Uğur Dündar’ın yazısı

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