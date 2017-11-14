Uğur Dündar: Allah insanı iftiranın yakışanından korusun!

Gökmen’in tahliye sevincini yaşarken kripto FETÖ’cü olduğu ve kumpas davalarında FETÖ savcılarının adeta özel kalemi gibi çalıştığı öne sürülen bir yandaşın imzasını taşıyan haberi okuyunca şaşkınlığın tarif edilemez boyutunu yaşadım.

Ne yapmışım biliyor musunuz?

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FETÖ’nün iftira ve linçlerle itibarsızlaştırıp yok etmeye çalıştığı, 15 Temmuz’daki hain kalkışmada da

öldürülecekler listesine aldığı ben, FETÖ’ye yardım etmişim!..

Hem de neyle?

Reza Zarrab hakkında artık havada uçan kuşların bile bildiği konuları köşemde yazarak!..

Yani yarım asırdır sürdürdüğüm işimi yaparak!..

Ne diyeyim? Allah insanı iftiranın yakışanından korusun!

Pes doğrusu…

Uğur Dündar’ın haberi