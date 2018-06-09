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Yaramazlara biraz batar!

‘Uğruna’ binlerce ağacın kesildiği üçüncü köprü için bakandan ‘çevreci’ savunma

 

İnşası sırasında ağaç katliamı yapılan üçüncü köprüye yönelik eleştirilere yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, alternatif güzergahın çevreye zarar verdiğini savundu.

Köprü ve bağlantı yolları için binlerce ağaç kesilmişti.

Arslan’ın açıklaması, muhalefet kanadından, köprünün geçiş ücretinin çok pahalı olması yönünde eleştiri yapılmasının ardından geldi.

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İstanbul’da Türkiye Otobüsçüler Fedarasyonu’nun 7’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan bakan, köprünün ‘belki’ yolu çok uzattığını söyledi.

Arslan, şunları kaydetti: “Efendim İstanbul’un içindeki ‘dur-kalk’tan saatlerce yol alıyordunuz. Aldığınız mesafe belki küçük. Şimdi daha fazla mesafe gidiyorsunuz ama ‘dur-kalk’tan kaynaklı üç-dört misli yakıt tüketiyorlar. Çevreye verdiğimiz zarar ayrı bir şey. En azından 3’üncü köprü kullandığınızda hangi saatte hangi zamanda hedef noktaya ulaşacağınızı biliyorsunuz.”

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