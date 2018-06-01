Uganda’da sosyal medyaya ‘dedikodu’ vergisi: Twitter’a girmek günlük 25 kuruş

Uganda’da kabul edilen yasaya göre Twitter, Facebook ve WhatsApp’ı kullanmak isteyenler günlük yaklaşık 25 kuruş vergi ödemek zorunda.

AA’nın haberine göre yeni yasa 11 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Ülkede 20 milyondan fazla cep telefonu abonesi var ancak sosyal medyaya getirilen verginin nasıl tahsil edilceği bilinmiyor.

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Vergi miktarı olarak da günlük 200 Uganda Şilini uygun görüldü.

Genç milletvekilleri yasaya karşı çıktı. Bunun en çok günlük 5 lira kazanabilen fakir kesimlerin etkilenebileceği ifade edildi.

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Konuyu gündeme getiren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini öne sürerek bunun engellenmesi için sosyal medya kullanımına vergilendirme getirileceğinden bahsetmişti.

Museveni, eğitim ve bilgi edinme alanında yararlı olan normal internet bağlantısından ise vergi alınmaması gerektiğini savunmuştu.