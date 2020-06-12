Uganda’da goril Rafiki’yi öldürenlere ömür boyu hapis cezası verilebilir

Uganda’nın en tanınmış dağ gorillerinden Rafiki öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan dört kişi suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezası alabilir.

Fotoğraf: Uganda Wildlife Authority

Dört kişiye yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini öldürme suçundan ömür boyu hapis ya da 5.4 milyon dolar (yaklaşık 36 milyon 880 bin lira) para cezası verilebilir.

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Yapılan incelemede Rafiki’nin keskin bir cisimle öldürüldüğü saptandı. 1 Haziran’dan beri kayıp olması nedeniyle başlatılan soruşturmada yakınlardaki bir köyde şüpheli bir kişi av ekipmanlarıyla yakalandı.

Üç arkadaşıyla birlikte ava çıktıkları sırada Rafiki’nin saldırdığını öne süren şahıs gorili öldürdüğünü itiraf etti.

Ülkede yalnızca binin biraz üstünde dağ gorili popülasyonu var. Uganda Vahşi Yaşam Başkanlığı, Rafiki’nin ölümünün büyük bir kayıp olduğunu belirtti. 25 yaşında olduğu düşünülen gümüş renkli dağ gorili Bwindi Impenetrable Ulusal Parkı’ndaki 17 gorilden oluşan grubun lideriydi.

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İnsan varlığına alışkın olduğu belirtilen goril grubunun lidersiz kalmasının dengeleri de bozacağından endişe ediliyor. Turistler için de çekim merkezi olan ulusal parkın bu nedenle ziyaretçilerinin azalması Uganda Vahşi Yaşam Başkanlığı’nın gelirinin de azalacağı anlamına geliyor.