Uganda’da ABD’li turist kaçırıldı, 500 bin dolar fidye isteniyor

Uganda’daki Queen Elizabeth Ulusal Parkı’nı gezen ABD’li turist ve Ugandalı rehberi, Kongolu olduğu tahmin edilen silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Fotoğraf: ugandalodges.com

Daily Mirror’daki habere göre ABD’li turist için 500 bin dolar (yaklaşık 2.8 milyon lira) fidye isteniyor. Uganda hükümeti ve ülkedeki ABD büyükelçiliği ikilinin kurtarılması için seferber oldu.

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Uganda Turizm Dairesi, dört kişinin salı günü parkı (üstte) gezen turistlerin aracına tuzak kurup içindekileri kaçırdığını açıkladı. Açıklamada, “Parkın Katoke kapısı yakınlarında pusu kurulan aracın içindeki Uganda vatandaşı ve Amerikan vatandaşı iki kişi silah zoruyla kaçırıldı” dendi.

Turist grubunda yer alan ancak araçta olmayanların panik içinde yardım istediğini belirten Ugandalı yetkililer, “Güvenlik güçlerimizin tüm birimleri ikiliyi kurtarmak için elinde geleni yapıyor. Bölgede geniş kapsamlı arama yapılıyor” dedi.