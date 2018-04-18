Uganda cumhurbaşkanı oral sekse karşı: Ağız yemek yemek için

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.
Daily Mail’in haberine göre vatandaşlarına, oral seks ile cinsel ilişkiye girmeyi yasaklamak istediğini belirten Museveni, ülke dışından gelenlerin oral seks konusunda Ugandalıları kandırdığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı gazetecilere, “İnsanlarımızı buradan, yanlış eylemlerde bulunmamaları için uyarıyorum. Ağız yemek yemek içindir. Seksin adresini biliyoruz” dedi.
Musenevi, 2014 yılında da eşcinsellik karşıtı yasayı imzalamış ve ülke genelinde eşcinsel ilişkiye girmeyi yasadışı hale getirmişti. İmzalanan yasayla eşcinsel ilişkiye giren Ugandalılara ömür boyu hapis cezası verilmeye başlamıştı.