Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uganda cumhurbaşkanı oral sekse karşı: Ağız yemek yemek için

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini çünkü ağzın yemek yemek için olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Daily Mail’in haberine göre vatandaşlarına, oral seks ile cinsel ilişkiye girmeyi yasaklamak istediğini belirten Museveni, ülke dışından gelenlerin oral seks konusunda Ugandalıları kandırdığını öne sürdü.

Reklam

Cumhurbaşkanı gazetecilere, “İnsanlarımızı buradan, yanlış eylemlerde bulunmamaları için uyarıyorum. Ağız yemek yemek içindir. Seksin adresini biliyoruz” dedi.

Musenevi, 2014 yılında da eşcinsellik karşıtı yasayı imzalamış ve ülke genelinde eşcinsel ilişkiye girmeyi yasadışı hale getirmişti. İmzalanan yasayla eşcinsel ilişkiye giren Ugandalılara ömür boyu hapis cezası verilmeye başlamıştı.

Reklam

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

SON HABERLER

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarım saatte bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçimi görüşmek üzere cumhurbaşkanlığında 13.30’da bir araya geldi. Kritik görüşme sadece yarım saat sürdü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...