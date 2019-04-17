Uganda ‘barışçıl’ dediği el Beşir’e mülteci statüsü verebilirmiş

Uganda, geçen hafta ordu yönetime el koyunca tutuklanan eski Sudan lideri Ömer el Beşir’e mülteci statüsü verebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Uganda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Oryem Okello, 30 yılı aşkın süre yönetimde kaldıktan sonra devrilen el Beşir’in iltica etmeyi talep etmesi halinde bunun ülke yönetimi tarafından değerlendirileceğini söyledi.

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Okello, El Beşir’in ‘Güney Sudan’da barış sağlanması için gösterdiği büyük çaba nedeniyle’ ülkesinin kendisinin iltica talebine olumlu yaklaşabileceğini belirtti. Okello, Sudan’da yönetimi devralan askeri geçiş konseyinin halkın bir an önce sivil yönetime geçiş talebini yerine getirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Okello’nun barışa katkı sağlayan bir siyasi olduğunu savunduğu el Beşir’in ülkenin Darfur bölgesinde soykırım yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasını talep etmişti.

Sudan’da, geçen yıl aralık ayından beri protesto gösterileri düzenleyen binlerce kişi iki hafta önce ordu karargahına yürüyüp duruma askerin müdahale etmesini talep etmişti. Bunun üzerine tutuklanan el Beşir’in nerede tutulduğu açıklanmadı.