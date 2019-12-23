Ufuk Sandık: Yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor

Bu arada 2022’de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar. TOGG’un önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022’de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla Euro NCAP’ten 5 yıldız alması.
SON HABERLER
ABD: Libya ve Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşması, ‘provokatif’
ABD, Rus paralı askerlerin Libya’daki rakip taraflardan General Halife Hafter safında yer alarak çatışmalara katılmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasının ise ‘provokatif’ olduğunu ve bölgede zaten giderek artmakta olan gerilimi daha da ateşlediğini söyledi.
Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’ye, 1938 Dersim harekatı üzerinden yeniden yüklenerek, “CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız” dedi.
Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu
Libya’da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan general Halife Hafter’e bağlı güçler, Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini alıkoydu. Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, iç savaşı devam eden Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı, uluslararası toplumun tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor. Reuters’a konuşan Ulusal Libya […]
Uludağ’da orman yangını
Bursa’daki Uludağ’da yangın çıkması sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Çevre derneği endişeli: Marmaris’teki arıtma sistemi denizi kirletiyor
Muğla’nın tatil beldesi Marmaris açıklarında bulunan atık su borularının çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi.