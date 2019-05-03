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Yaramazlara biraz batar!

‘Ufak Yangınlar’ televizyona uyarlanıyor

Celeste Ng’in ergenlik, annelik ve ırkçılık konularını merkeze alan ve çok satanlar listelerinde uzun zaman kendine yer bulan romanı ‘Ufak Yangınlar’, bu kez bir mini dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Projenin arkasında ise ünlü oyuncu Reese Witherspoon var.

Fotoğraf: Facebook

Daha evvel yürüttüğü kitap kulübü için ‘Ufak Yangınlar’ı seçen Reese Witherspoon kitaptan oldukça etkilenmiş olacak ki kitabı beyazcama uyarlamak için kolları sıvamış.

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‘Damızlık Kızın Öyküsü’ uyarlamasını hayata geçiren Hulu, ‘Ufak Yangınlar’ı da başrollerinde Reese Witherspoon, Kerry Washington ve Rosemarie DeWitt’in yer aldığı bir mini diziye dönüştürecek.

Witherspoon’un yapımcıları arasında da yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Lynn Shelton var.

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