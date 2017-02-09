UEFA’nın teklifi: 48 ülkenin katılacağı 2026 Dünya Kupası’nda Avrupa’dan en az 16 takım 

UEFA, 48 ülkenin katılımıyla oynanacak 2026 Dünya Kupası’nda Avrupa’dan en 16 takımın yer almasının teklif edileceğini açıkladı.

‘Her grupta bir Avrupa ülkesi’

AA’nın haberine göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İcra Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında UEFA İcra Kurulu üyelerine fikrimizi bildirdik. Avrupa’dan en az 16 takımın katılmasını gerçekçi buluyorum. 16 grubun yer alacağı Dünya Kupası’nda her grupta bir Avrupa ülkesinin yer alması gerektiğini düşünüyorum ve böylece kalitelerini gösterebilirlerse tüm Avrupa takımları ikinci tura kalabilir.”

Ne olmuştu?

FIFA Konseyi, Avrupa ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen başkan Gianni Infantino’nun ısrarla istediği 48 takımlı Dünya Kupası kararını onaylamıştı. Oy birliğiyle kabul edilen ve 2026’da uygulanmaya başlayacak Dünya Kupası’nın yeni formatına göre, 16 grupta üçer takım yer alacak. Toplam maç sayısının 64’ten 80’e yükseleceği turnuva 32 gün sürecek.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), FIFA’nın bu kararı politik nedenlerle aldığını savunmuş, birliğin açıklamasında, “32 takımlı formatı değiştirmenin faydalarını göremiyoruz. Böylesine önemli bir kararın kimseye danışılmadan acil bir şekilde alınmasını şüpheli buluyoruz. Bu kararın politik nedenlerden dolayı alındığını düşünüyor, gelecekte de pişmanlığa sebep olabileceğine inanıyoruz” ifadeleri yer almıştı.