UEFA’dan Türkiye’ye ‘asker selamı’ soruşturması

UEFA, Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım futbolcuların ‘asker selamı’ vermesi üzerine soruşturma başlattı.

BBC, UEFA’nın, Türkiye Milli Futbol Takımı’nın son iki Avrupa Şampiyonası karşılaşmasındaki asker selamı görüntüleri hakkında inceleme başlatıldığının resmen açıkladığını duyurdu. Karar, UEFA web sitesinden de yayınlandı.

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Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin kazandığı Arnavutluk ve berabere sonlanan Fransa karşılaşmasında atılan iki gol sonrası Türk futbolcular asker selamı ile Suriye’deki operasyona destek mesajı vermişti.

UEFA, söz konusu iki maçtaki görüntülerle ilgili bir Etik ve Disiplin Müfettişi’nin atandığını açıkladı. Müfettişin, siyasi anlamda provokatif bir davranışın olup olmadığını araştıracağı belirtildi.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi: “11 Ekim’de Arnavutluk, 14 Ekim’de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının ‘Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı’ disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır.”

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Hürriyet’in haberine göre soruşturma Almanya ve Fransa’nın başvurusu üzerine başlatıldı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildiği ve savunma istendiği ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda dün Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Maçta milli futbolcu Kaan Ayhan 81’inci dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek ‘asker selamı’ vermiş, bazı milli futbolcular da maç bitiminde tribünlere doğru ‘asker selamı’ yapmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu soruşturmayla ilgili şöyle konuştu:

“Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne çevirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum. Bakın, burada bir resim var. Griezmann’ın selamı. Griezmann’ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor.

Bize değil, TFF’ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. UEFA’yı bu açıdan adil ve basiretli olmaya davet ediyorum”



