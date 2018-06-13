Galatasaray UEFA yaptırımını KAP’a bildirdi: 6 milyon avro ceza, ŞL’ye 21 kişilik liste

Galatasaray’ın UEFA ile yaptığı dört yıllık anlaşma doğrultusunda sarı-kırmızılı kulübe yaptırımlar geldi.

Galatasaray’ın Finansal Fair-Play çerçevesinde UEFA’dan aldığı ceza belli oldu.

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Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta 6 milyon avro para cezası ödeyecek. Bununla birlikte şartlara uyulmaması halinde Galatasaray’a 9 milyon avro daha para cezası verilebilecek.

Cezalar şöyle:

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*Sarı-Kırmızılı ekip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için listeye 25 yerine 21 oyuncu yazacak. Bunun yanında her geçen sezon mali şartlar yerine getirilirse bu sayı +1 olarak yükselecek.

*Galatasaray anlaşma gereği birininci yıl en fazla 20 milyon avro zarar , ikinci yıl 10 milyon avro zarar edebilecekken, üçüncü yılda ise zarar etmemesi gerekiyor.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre diğer Türk takımlarından Beşiktaş yükümlülüklerini yerine getirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da yükümlülüklerini kısmen yerine getirdi.

KAP’a bildirim

Galatasaray, UEFA tarafından açıklanan cezalar için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Sarı-Kırmızılı Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu soruşturma süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:

* Yapılandırma anlaşması, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını kapsamaktadır.

* Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

* Şirketimiz, sözkonusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.”