UEFA’dan ‘corona’ desteği: 676 kulübe 70.4 milyon avroluk ödeme

UEFA, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen takımlara 70.4 milyon avro (yaklaşık 528 milyon lira) ödeme yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA’nın açıklamasında, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı belirtildi.

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Toplam ödemenin 50 milyon avrosu (yaklaşık 375 milyon lira) play-off’lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17.7 milyon avrosu (yaklaşık 133 milyon lira) da play-off’lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere verilecek.

Kalan 2.7 milyon avroluk (yaklaşık 20 milyon lira) ödeme ise sonbaharda oynanacak play-off’lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacak.

Toplam 200 milyon avro

Kulüplere toplam 200 milyon avro ayrıldığının belirtildiği açıklamada, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara ödeneceği ifade edildi.