Diken

Yaramazlara biraz batar!

UEFA’dan ‘corona’ desteği: 676 kulübe 70.4 milyon avroluk ödeme

UEFA, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ve Uluslar Ligi’ne oyuncu gönderen takımlara 70.4 milyon avro (yaklaşık 528 milyon lira) ödeme yapacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA’nın açıklamasında, 2018-2020 tarihlerinde Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki turnuvalarına futbolcu gönderen 55 üye ülkenin 676 kulübüne ödeme yapılacağı belirtildi.

Reklam

Toplam ödemenin 50 milyon avrosu (yaklaşık 375 milyon lira) play-off’lara katılmayan 39 ülkeye oyuncu gönderen takımlara, 17.7 milyon avrosu (yaklaşık 133 milyon lira) da play-off’lara katılan 16 ülkeye oyuncu gönderen kulüplere verilecek.

Kalan 2.7 milyon avroluk (yaklaşık 20 milyon lira) ödeme ise sonbaharda oynanacak play-off’lara oyuncu gönderecek takımlara yapılacak.

Toplam 200 milyon avro

Kulüplere toplam 200 milyon avro ayrıldığının belirtildiği açıklamada, kalan yaklaşık 130 milyon avroluk bölümün de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılan milli takımlara futbolcu gönderen takımlara ödeneceği ifade edildi.

Reklam

UEFA, finalleri ‘corona’ nedeniyle süresiz askıya aldı

‘Corona’ sporu vurmaya devam ediyor: UEFA Avrupa Ligi’nde iki maç ertelendi

Şampiyonlar Ligi’nde ‘corona’ nedeniyle maçlar ertelendi

UEFA, 17 Mart’ta toplantı düzenleyecek: Gündem ‘corona’

UEFA, 17 Mart’ta toplantı düzenleyecek: Gündem ‘corona’

‘Corona’ önlemleri: La Liga iki hafta ertelendi, basketbol maçları askıya alındı

SON HABERLER

‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’

Şu anki düzenin belli açılardan, ‘cumhuriyet’i’ değil, ‘meşruti’ niteliği çok tartışılır bir ‘monarşi’yi’ andırdığı kanısındayım. Yönetim şekli, akrabaların görünürlüğü, ‘misak’tan daha çok ‘ferman’ı andıran belge ve uygulamalar, iki dudağın arasından çıkanın kanun muamelesi görmesi…

Her taşında Ankaralının emeği var: Fotoğraflarla 1’inci Meclis binası

Takvimler 1915 yılını gösterdiğinde, İttihat ve Terakki Fırkası’nın yeni binası, işgal kuvvetlerinden birkaç kilometre ötede, Ankara’nın göbeğinde yükseliyordu. Savaş nedeniyle yarım kalan binanın, beş yıl sonra milletin egemenliğinin sembolü haline geleceğini kim bilebilirdi ki…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...