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UEFA’dan Başakşehirli İrfan Can Kahveci’ye ‘asker selamı’ soruşturması

UEFA, Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı ‘asker selamı’ hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye milli takımının kazandığı Arnavutluk ve beraberlikle sonuçlanan Fransa karşılaşmasında atılan goller sonrası da Türk futbolcular ‘asker selamı’ ile Suriye’deki operasyona destek mesajı vermiş, UEFA da bunun üzerine soruşturma başlatmıştı.

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Başakşehir kulübü konuyla ilgili açıklamasında, “UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı mücadelede takımının tek golünü atmış ve golden sonra takım arkadaşlarıyla beraber ‘asker selamı’ vermişti.

CNN Türk televizyonuna telefonla bağlanan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya’da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız.”

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