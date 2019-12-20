UEFA’dan ‘asker selamı’ cezası: TFF’ye 50 bin avro, futbolculara kınama

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) 50 bin avro para cezasına çarptırdığını açıklarken, UEFA Disiplin Kurulu, 16 milli takım oyuncusu ile altı Başakşehir oyuncusunu kınadı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DW Türkçe’nin haberine göre, UEFA, yapılan hareketlerin ‘o dönemki özel siyasi bağlam göz önünde bulundurulduğunda uygunsuz olduğunu’ belirtti.

Reklam

UEFA, TFF’ye para cezası verilirken Paris’teki Fransa maçında Türkiye taraftarlarının neden olduğu olayların da dikkate alındığını açıkladı.

UEFA ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün altı oyuncusunu da, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapılan Avrupa Ligi maçında verdiği asker selamı nedeniyle kınadı.