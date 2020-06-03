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Yaramazlara biraz batar!

UEFA, Trabzonspor’u bir yıl Avrupa’dan men etti

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa’dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

UEFA açıklamasında, UEFA Kulübü Mali Kontrol Organı Karar Odası’nın (CFCB) 5 Temmuz 2019’da, Trabzonspor’un 20 Mayıs 2016’da yapılan anlaşmaya uymadığının tespit edildiği bildirildi.

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2019 yılı mali koşullarını karşılayamayan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılımdan bir yıl men edildi. Kulübün 2019 mali yılı hedeflerini yerine getirmesi halinde yaptırımın uygulanmayacağı da açıklandı.

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