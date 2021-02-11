UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının iki hakemini yargılayacak

UEFA, ‘ırkçı söylemler gerekçesiyle’ tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren’in yargılanacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun açıklamasında, 8 Aralık 2020’de Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Rumen hakemler Coltescu ve Sovre’nin, Genel Ceza Prensipleri’nin 11’inci maddesinden yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

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Söz konusu maddenin içeriğinde, ‘kişiye hakaret ve aşağılayıcı söz söyleme’, ‘rüşvet’, ‘yolsuzluk’, ‘sporun ruhuna aykırı hareket etme’, ‘UEFA organizasyonlarının değerini azaltıcı eylemde bulunma’ gibi gerekçeler bulunuyor.

Ne olmuştu?

İki takım arasında Fransa’da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu’nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti. UEFA’nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi günü tamamlanabilmişti.

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