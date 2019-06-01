UEFA kupası, Liverpool’un

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Tottenham Hotspur’u 2-0 mağlup eden Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Fotoğraf: Reuters

Wanda Metropolitano’da iki İngiliz takımını karşı karşıya getiren maça Liverpool hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 25’inci saniyesinde Mane’nin çevirdiği top Sissoko’nun eline çarpınca hakem Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi. İkinci dakikada topun başına geçen Mohamed Salah’ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool’un 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın skorunu 87’nci dakikada Origi belirledi. Milner’in kullandığı köşe vuruşunda Tottenham savunmasının uzaklaştırmak istediği top Matip’in önünde kaldı. Matip’in pasında sol çaprazda topla buluşan Origi’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Daha önce oynadığı dokuz finalin beşinde kupayı kazanma başarısı gösteren Liverpool, 2004-2005 sezonun ardından kupayı müzesine götürmüştü.