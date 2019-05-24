UEFA kararı: Galatasaray şartlara uydu, Fenerbahçe üst kurula sevk

Galatasaray’ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe’yi bir üst kurula sevk etti.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Galatasaray’ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi.

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Açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını ihlal eden Fenerbahçe’nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA ayrıca, İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto’nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.